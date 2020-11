Bij een aanval in het noorden van Nigeria zijn zaterdag zeker 110 burgers gedood terwijl zij aan het werk waren op rijstvelden. De moorden zijn vermoedelijk het werk van terreurgroep Boko Haram, meldt een VN-vertegenwoordiger van het land zondag.

De slachting vond plaats in het dorp Koshobe, nabij de stad Maiduguri. Landbewerkers en dorpsbewoners werden vastgebonden en hun kelen werden doorgesneden. "Minstens 110 burgers werden meedogenloos gedood en vele anderen raakten gewond bij deze aanval", aldus Edward Kallon van de VN.

Eerder stond het dodental van de aanval nog op 43 en was er sprake van meerdere gewonden. Gouverneur Babaganan Umara Zulum van de regio Borno had het eerder op de dag nog over zeventig doden.

De gouverneur was zondag bij de begrafenis van enkele tientallen slachtoffers in het nabijgelegen dorp Zabarmari. De vermoorde landarbeiders kwamen uit de regio Sokoto in het noordwesten van Nigeria, op zo'n 600 kilometer van Koshobe, en waren naar de regio afgereisd om werk te zoeken.

De moordpartij van zaterdag was mogelijk een vergelding van Boko Haram, nadat de boeren een dag eerder een strijder hadden opgepakt en overgedragen aan het Nigeriaanse leger.

Boeren steeds vaker slachtoffer

Het noorden van Nigeria wordt al jaren geteisterd door de strijd van Boko Haram en de aan IS gelieerde groep ISWAP tegen het Nigeriaanse leger. Beide terreurgroepen vechten in het gebied om invloed en krijgen ook steeds meer voet aan de grond in buurlanden Niger, Tsjaad en Kameroen.

Onschuldige burgers en boeren worden vaak het slachtoffer van de strijd. Zij worden door de terreurgroepen beschuldigd van het doorgeven van informatie aan het leger.

Bij twee aanvallen eerder deze maand in de buurt van Koshobe kwamen 22 landarbeiders om het leven. Door de terreur van Boko Haram zijn sinds 2009 al meer dan 36.000 mensen omgekomen, ruim 2 miljoen mensen zijn gevlucht.