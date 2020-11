Mekelle, de hoofdstad van de opstandige noordelijke regio Tigray in Ethiopië, is ingenomen door het regeringsleger. Dat zegt premier van het land Abiy Ahmed zaterdag op Twitter. De mededeling komt slechts uren nadat zaterdag het offensief op de stad begon.

Militaire operaties zouden gestaakt worden en de focus komt nu te liggen op het oppakken van de leiders van de opstandige regio, aldus de premier. Ook volgens het leger is de stad inmiddels volledig onder controle, aldus generaal Berhanu Jula zaterdag tegen de Ethiopische omroep EBC.

De stad is ingenomen zonder dat onschuldige burgers het doelwit zijn geworden, zei Abiy Ahmed op diezelfde zender. Er zijn echter nog weinig berichten over het verloop van de strijd. De Ethiopische regering heeft zoveel mogelijk communicatiekanalen van en naar de regio afgesloten.

Volgens ooggetuigen, diplomaten en hulporganisaties is er met zware artillerie geschoten op de stad, die een half miljoen inwoners telt. Zaterdag begon de aanval nadat enkele dagen eerder een ultimatum van de premier afliep. Hij zou de stad aanvallen als de Tigray-leiders zich niet zouden overgeven.

Tigray-leiders nog niet gereageerd

In zijn tweet schrijft Abiy Ahmed dat "de humanitaire hulp en de herbouw van de regio aandacht zullen krijgen". De federale politie zal zich bezighouden met de "kliek van het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF)", aldus Abiy Ahmed.

Het TPLF heeft nog niet gereageerd op de bewering van Abiy Ahmed. Deze groep geeft al decennia min of meer autonoom leiding aan de regio en is de afgelopen in onmin geraakt met de president.

De aanval op Mekelle zou het "definitieve" hoofdstuk moeten zijn in het offensief tegen de Tigray-leiders, heeft Abiy Ahmed gezegd. De groepering is echter goed bewapend en gepokt en gemazeld dankzij de deelname aan twee oorlogen tegen buurland Eritrea.

Ruim 45.000 mensen op de vlucht

Het conflict laaide begin deze maand op nadat de TPLF een legerbasis van de regering aangevallen zou hebben. Deze zomer ontstond er al slaande ruzie tussen de partijen omdat de TPLF verkiezingen had georganiseerd, terwijl Abiy Ahmed die juist had uitgesteld vanwege het coronavirus.

Veel landen en internationale organisaties Abiy Ahmed herhaaldelijk opgeroepen om een einde te maken aan het offensief in de regio. Ze vrezen dat het conflict Ethiopië in een grotere crisis kan storten en verdeeldheid zal zaaien tussen de veelvoud aan etnische groepen in het land.

Sinds het begin van het offensief deze maand zijn er ruim 45.000 mensen op de vlucht geslagen en duizenden mensen omgekomen, al is het vanwege gebrekkige communicatiemiddelen moeilijk om precieze aantallen vast te stellen.