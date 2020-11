Duizenden demonstranten zijn zaterdagmiddag de straat op gegaan in de Franse hoofdstad Parijs om te demonstreren tegen politiegeweld. Een dag eerder schrok Frankrijk op van beelden waarop een zwarte muziekproducent mishandeld werd door drie politieagenten, die hem ook racistisch zouden hebben bejegend.

Het overgrote deel van de betogers liep vreedzaam mee met de mars, maar later op de dag splitsten enkele kleine groepen af van het protest en botsten met Franse ordetroepen. Gemaskerde betogers wierpen barricades op, schoten met vuurwerk op politielinies en gooiden met stenen. Agenten zetten traangas en flitsgranaten in.

Bij de ongeregeldheden werden twee auto's, een motor en bouwmaterialen in brand gezet. Het vuur zorgde voor een dikke pluim zwarte rook die in de wijde omtrek zichtbaar was.

Niet alleen in Parijs werd gedemonstreerd: duizenden mensen deden mee aan marsen in Lille, Rennes, Straatsburg en andere steden.

Zwarte muziekproducent mishandeld

De betogers zijn boos over een bewakingsbeelden die vrijdag aan het licht kwamen. Daarop is te zien dat drie agenten minutenlang de 41-jarige zwarte muzikant Michel Zecler op 21 november in elkaar slaan in zijn studio in Parijs. Volgens Zecler werd hij daarbij ook racistisch bejegend. In de video gooien agenten ook een traangasgranaat de studio in.

De Franse president Emmanuel Macron heeft de beelden een "schande" voor Frankrijk genoemd.

Vier agenten zijn geschorst en worden momenteel ondervraagd naar aanleiding van de mishandeling van Zecler. Volgens de agenten zou Zecler geprobeerd hebben hun dienstwapens af te pakken, maar dat is niet te zien op de video.

Racisme, discriminatie en etnisch profileren is binnen de Franse politie is een groot probleem, stelde Human Rights Watch afgelopen zomer in een rapport. Na de dood van de Amerikaan George Floyd laaide de discussie op over Fransen die zijn omgekomen door politiegeweld.

Wetsvoorstel perkt filmen agenten in

De beelden hebben ook verdere woede aangewakkerd over een nieuw, controversieel wetsvoorstel, dat het verspreiden van beelden van politieagenten inperkt. Gevreesd wordt dat de wet het aan de kaak stellen van politiegeweld en machtsmisbruik door journalisten en burgers verhindert.

Vorige week zondag werd ook al massaal gedemonstreerd in verschillende Franse steden tegen de wet. Volgens het wetsvoorstel mogen er geen beelden verspreid worden die de "fysieke of mentale integriteit" van politieagenten in gevaar kunnen brengen. Op een overtreding staat maximaal een jaar celstraf of een boete tot 45.000 euro.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin betekent de wet alleen dat agenten niet herkenbaar in beeld mogen worden gebracht, als daarbij dreigementen worden gevoegd. Dat zei hij in reactie op de onrust over de wet. Burgerrechten- en journalistieke organisaties reageren hierop dat de bewoording van de wet te vaag is en open staat voor interpretatie.