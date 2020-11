Door noodweer en overstromingen zijn er zeker drie doden gevallen op het Italiaanse eiland Sardinië.

Het eiland wordt als sinds vrijdag geteisterd door harde wind en heftige regenval. In de stad Bitti zijn modderstromen ontstaan en is een brug ingestort. Ook is op sommige plekken de stroom en telefoonverkeer uitgevallen.

Volgens persbureau Ansa stierf een man van negentig jaar in een met modder bedekt huis. Ook overleed er iemand nadat die vast kwam te zitten in een voertuig, meldt de BBC.

Hulpverleners zijn zaterdagmiddag al meer dan 150 keer uitgerukt om mensen te helpen die getroffen waren door het noodweer. Er zou nog gezocht worden naar vermisten.

Ook het eiland Sicilië en de regio Calabrië op het vasteland hadden te kampen met slechte weersomstandigheden. Ook voor zondag is noodweer voorspeld. Vorig weekend moesten de hulpdiensten in Zuid-Italië honderden keren uitrukken vanwege noodweer.