Ethiopische strijdkrachten zijn begonnen aan hun offensief tegen Mekelle, de hoofdstad van de opstandige noordelijke Tigrayregio. Op de grond zou hard gevochten worden en de stad zou worden gebombardeerd, zeggen ooggetuigen, hulporganisaties en diplomaten zaterdag tegen verschillende media, waaronder persbureau Reuters en CNN.

Mekelle ligt ongeveer 500 kilometer ten noorden van de hoofdstad Addis Abeba. De stad zou onder meer door zware artillerie worden beschoten, zeggen verschillende ooggetuigen en een hulporganisatie tegen CNN. Hierdoor zijn er zorgen voor de veiligheid van de zo'n 500.000 inwoners van de stad, waarvan de helft minderjarig is, aldus UNICEF.

Bij het offensief is de veiligheid van Ethiopiërs in Mekelle en Tigray een "prioriteit", zegt een woordvoerder van premier Abiy Ahmed.

Vorige week gaf Ahmed een ultimatum aan de autonoom opererende leiders van Tigray om zich over te geven. Dat ultimatum verstreek afgelopen woensdag, maar de aanvang van het offensief op de regiohoofdstad werd uitgesteld.

Bij conflict in tussen Ethiopië en de lokale leiders, het Tigray Bevrijdingsfront (TPLF), zijn tot nu toe naar schatting duizenden mensen omgekomen en 43.000 anderen gevlucht.

Vrees voor burgerslachtoffers

Een legio aan landen en internationale organisaties roepen Ahmed op om het offensief te stoppen. Zij vrezen onder meer voor veel burgerslachtoffers en dat de oorlog andere etnische conflicten in het diverse Ethiopië zal doen oplaaien.

Beiden kanten in het gevecht komen met meerdere berichten naar buiten, maar het is moeilijk om die te verifiëren. De communicatie met de regio is afgesloten door de centrale regering.

Slaande ruzie over verkiezingen en invloed

Het conflict tussen TPLF en de federale regering laaide afgelopen augustus op. Ahmed stelde toen de verkiezingen uit vanwege het coronavirus. Uit protest hield de TPLF alsnog een verkiezing. In november begon de centrale regering een offensief, nadat de TPLF een legerbasis van de regering aangevallen zou hebben.

De TPLF had lang veel invloed in de centrale regering, maar die nam af vanwege de hervormingen van Ahmed in 2018. De premier sloot toen ook vrede met buurland Eritrea, aartsvijand van de TPLF. De TPLF speelde een belangrijke rol in twee recente oorlogen tussen Ethiopië en Eritrea. Nog altijd is de TPLF goed bewapend en heeft het veel ervaren strijdkrachten.