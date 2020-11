Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties (VN) maant tot kalmte na de moordaanslag op het vermeende meesterbrein van het geheime Iraanse atoombomprogramma. Hij roept iedereen op terughoudend te zijn. Alle acties die tot een stijging van de spanning in de regio kunnen leiden, moeten worden vermeden, aldus zijn woordvoerder.

Guterres komt met de oproep na de aankondiging van Iran de moord op de topwetenschapper te wreken. Een belangrijk adviseur van het streng islamitische regime in de hoofdstad Teheran zei al dat aartsvijand Israël, dat volgens hem achter de aanslag zou zitten, een oorlog wil ontketenen. De moord zou de zegen hebben van de Amerikaanse president Trump.

De wetenschapper Mohsen Fakhrizadeh kwam om het leven nadat de auto waarin hij zat in een hinderlaag onder vuur werd genomen in een voorstad van Teheran. De 63-jarige atoomgeleerde bezweek kort daarna aan zijn verwondingen. Hij gold in het Westen als de leidende figuur van de Iraanse pogingen een atoombom te maken.

Het ministerie van Defensie bevestigde eerder op vrijdag de dood van de topexpert. Volgens defensieminister Amir Hatami laat de aanslag "de diepte van de haat van onze vijanden zien".

Fakhrizadeh werd nabij Teheran doodgeschoten in een hinderlaag. "Pogingen om hem te reanimeren zijn niet geslaagd", aldus de Iraanse autoriteiten.

Minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif beschuldigde aartsvijand Israël van betrokkenheid, maar bood daar geen bewijzen voor. De Israëlische en Amerikaanse regeringen onthielden zich van commentaar.

Natuurkundige zou leiding geven aan atoomprogramma Iran

Militair en natuurkundige Fakhrizadeh gaf volgens Westerse landen, Israël en Iraanse bannelingen leiding aan het programma voor de ontwikkeling nucleaire wapens, dat in 2003 werd stilgelegd. Iran heeft altijd ontkend dat het op zoek was of is naar het maken van een atoombom.

Eerder dit jaar raakte het belangrijke Iraanse nucleair complex bij Natanz zwaar beschadigd door sabotage, zoals de Iraanse autoriteiten het omschreven, zonder een dader te noemen. Buitenlandse waarnemers vermoeden een aanslag.

Iran kondigde enkele maanden geleden aan een nieuwe, grotere nucleaire installatie te bouwen als vervanging van het complex dat in juli werd verwoest door een explosie en een daaropvolgende brand. In de installatie werd uranium verrijkt, dat wordt gebruikt in kerncentrales en atoomwapens.

Volgens het internationale nucleaire akkoord uit 2015 zou Iran het eigen atoomprogramma beperken in ruil voor verlichting van sancties. Toen de Verenigde Staten zich uit het akkoord terugtrokken, begon Iran weer meer verrijkt uranium te produceren.