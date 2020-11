Het Belgisch Openbaar Ministerie eist celstraffen tussen de vijftien en twintig jaar voor een Iraanse diplomaat en drie andere landgenoten voor het beramen van een bomaanslag op een congres vlakbij de Franse hoofdstad Parijs in 2018. Bij het congres van van de Iraanse verzetsbeweging NCRI waren ruim 30.000 mensen aanwezig, waaronder de advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, Rudy Giuliani.

Tegen de Iraanse diplomaat Assadollah A. wordt twintig jaar celstraf geëist. De twee uitvoerders van de verijdelde bomaanslag Amri S. en zijn vrouw Nasimeh N. zouden achttien jaar de cel in moeten gaan, vindt het OM. Voor een vierde verdachte, Merhad A., wordt vijftien jaar gevangenis geëist.

De vier staan in Antwerpen terecht in een politiek gevoelig proces. Het is de eerste keer dat een lidstaat van de Europese Unie een Iraanse functionaris vervolgt voor terrorisme. De 48-jarige Iraanse diplomaat, indertijd werkzaam op de Iraanse ambassade in Wenen, beroept zich op zijn diplomatieke onschendbaarheid en is niet komen opdagen. Deze A. zou een bom aan het Belgisch-Iraanse echtpaar Amir S. en Nasimeh N. hebben geleverd.

Het tweetal werd op 30 juni 2018 in Brussel door de politie onderschept met 500 gram springstof en een ontstekingsmechanisme in de auto. Daarmee zouden ze een bomaanslag hebben willen plegen op een congres van de NCRI vlakbij Parijs. De aanslag is verijdeld door een samenwerking van Franse, Duitse en Belgische veiligheidsdiensten.

Naast Giuiliani waren bij het congres ook nog veel andere hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, waaronder de Frans-Colombiaanse politica Ingrid Betancourt en de Amerikaanse ex-presidentskandidaat Newt Gingrich. Ook Merhad A., die banden zou hebben met de diplomaat, was daar.

Diplomaat plande aanslag al 'sinds 2015'

Frankrijk heeft al gezegd dat het Iraanse ministerie van Inlichtingen achter de aanslag zat en heeft om die reden een diplomaat het land uitgezet. Iran ontkent betrokken te zijn geweest bij het plan en zegt dat het om een stunt gaat van het NCRI, door Iran aangemerkt als terroristische organisatie.

Volgens de advocaten van de NCRI is de diplomaat "een geheim agent, een terrorist" en onderdeel van het ministerie van Inlichtingen in Iran. Hij zou de aanslag al sinds 2015 hebben voorbereid. De advocaten stellen dat diplomatieke immuniteit niet gebruikt kan worden als verdediging in een zaak over een terroristische aanslag.