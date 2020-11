Bij een grootscheepse politieactie tegen een Braziliaanse cocaïnebende zijn vrijdagochtend tientallen aanhoudingen verricht, laat Europol weten in een persbericht. Volgens de internationale opsporingsorganisatie is het de grootste slag ooit tegen de cocaïnesmokkel van Brazilië naar belangrijke Europese zeehavens. In diverse landen werd beslag gelegd op ettelijke miljoenen aan cash, voertuigen en huizen.

Bij de actie vrijdagochtend 45 verdachten aangehouden, van wie 38 in Brazilië, vier in België, twee in Dubai en één in Spanje. In totaal deden ruim duizend agenten uit Portugal, België, Spanje, Roemenië, Brazilië en Dubai met de actie mee. Ook in Nederland werden twee huiszoekingen gedaan.

De "zeer professionele" bende zou verantwoordelijk zijn voor het verschepen van minstens 45 ton coke per jaar naar belangrijke Europese zeehavens waarbij binnen een half jaar meer dan 100 miljoen euro winst werd gemaakt, schrijft Europol. Tijdens het onderzoek is in totaal 52 ton onderschept. Daarnaast deden agenten bijna 180 huiszoekingen en namen onder meer zeventig luxe auto's en 37 vliegtuigen in beslag.

In Brazilië legde justitie onder meer beslag op 163 huizen ter waarde van meer dan 20 miljoen euro. In Spanje zijn er twee huizen geconfisqueerd ter waarde van 4 miljoen euro en in Portugal twee appartementen ter waarde van 2,5 miljoen euro. Ook werd er onder meer beslag gelegd op 12 miljoen euro cashgeld in Portugal.

"De operatie toont de complexe structuur en grote reikwijdte van de Braziliaanse georganiseerde misdaad in Europa", zegt adjunct-directeur van Europol Wil van Gemert in het persbericht. "De schaal van de uitdagingen waar de politie nu wereldwijd mee te maken krijgt, vraagt om een gecoördineerde aanpak van de drugshandel tussen continenten."