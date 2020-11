De voormalige minister-president van Curaçao Gerrit Schotte heeft vrijdagochtend (lokale tijd) de SDKK-gevangenis op het eiland verlaten. De politicus zat hier een tweejarige celstraf uit voor onder meer corruptie.

Hij werd opgewacht door aanhangers en pers. Schotte had geen politieke boodschap en zei dat hij vooral blij was weer bij zijn familie te kunnen zijn. Tijdens het verblijf heeft hij naar eigen zeggen veel steun gehad aan zijn geloof in God.

De oud-premier riep de mensen op om zich te houden aan de coronamaatregelen. "Omhels me niet, geef me geen hand. Dit mag geen superspread-event worden." Veel aanhangers wilden Schotte toch aanraken door hem bijvoorbeeld even op de schouders te slaan.

Schotte werd in 2018 in hoger beroep veroordeeld voor valsheid in geschrifte en ambtelijke corruptie. De politicus ontving geld van de Italiaanse casinobaas Francesco Corallo om zijn verkiezingscampagne mee te financieren. In ruil daarvoor kreeg Corallo vergaande politieke invloed.

De komende vijf jaar mag Schotte geen politieke functie vervullen. Schotte was tussen 2010 en 2012 de eerste minister-president van Curaçao na het opheffen van de Nederlandse Antillen.