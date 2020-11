De Amerikaanse president Donald Trump heeft gratie verleend aan zijn voormalige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn. Dat laat Trump weten via Twitter. Flynn zit in de gevangenis sinds hij bekende dat hij tegen de federale politiedienst FBI loog in het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Hij gaf tweemaal onder ede toe dat hij had gelogen tegen de FBI.

Trump schrijft op Twitter dat het voor hem "een grote eer" is om de gratie te verlenen aan Flynn. Hij feliciteert de voormalig veiligheidsadviseur en zijn familie. "Ik weet dat je nu echt een fantastische Thanksgiving zult hebben", aldus Trump.

In 2017 bekende Flynn te hebben gelogen tegen de FBI over zijn contacten met de toenmalige Russische ambassadeur in de VS, Sergey Kislyak. Sindsdien probeert hij zijn schuldbekentenis in te trekken. Hij beweert dat aanklagers zijn rechten schonden en hem erin luisden door hem te laten bekennen in ruil voor strafvermindering.

Eerder gebruikte Trump zijn presidentiële bevoegdheid al om medewerker Roger Stone gratie te verlenen. Stone was onder meer veroordeeld voor het afleggen van valse verklaringen tegenover een commissie van het Congres en een poging een getuige te beïnvloeden.

De Democraten reageerden kritisch op het gratiebesluit. Parlementariër Jerry Nadler noemt het "onverdiend, onprincipieel en weer een smet op president Trumps snel vervagende erfenis". "Donald Trump heeft zijn bevoegdheid om gratie te verlenen misbruikt om zijn vrienden en politieke bondgenoten te belonen en hen te beschermen die liegen om hem te redden", zegt parlementariër Adam Schiff, die een belangrijke rol speelde in de impeachmentprocedure tegen Trump.

Rechter mocht zaak Flynn niet verder onderzoeken

Afgelopen mei besloot het Amerikaanse ministerie van Justitie de aanklacht tegen Flynn in te trekken. Het ministerie vroeg toen aan een federale rechter om de rechtszaak te staken. Toen de rechter zijn onderzoek voortzette, stapte Flynn naar het gerechtshof van het district Columbia, dat de rechter in juni maande te stoppen.

Het ministerie meende dat er geen sterke zaak is tegen Flynn, omdat niet bewezen kan worden dat hij met opzet tegen de FBI loog. Ook zou er geen geldige reden zijn geweest voor de federale politie om Flynn te ondervragen.

Flynn was de eerste nationale veiligheidsadviseur van Trump.