Een automobilist is woensdag tegen het hek van het kantoor van de Duitse bondskanselier Angela Merkel gereden. Over het incident is nog weinig bekend. De bestuurder is aangehouden.

Wel blijkt uit foto's van het incident dat op het voertuig de teksten "Stop de globaliseringspolitiek" en "Jullie verdomde moordenaars van kinderen en ouderen" staan.

Vanwege de teksten op de auto lijkt het om een gerichte actie te gaan, maar dat is nog niet bevestigd. De politie in Berlijn zegt dat dit nog wordt onderzocht. Tientallen agenten zijn ter plaatse.

De bestuurder van de inmiddels verplaatste auto is aangehouden en in een rolstoel weggebracht. Of de man verwondingen heeft, is niet duidelijk. Daar heeft de politie geen uitspraken over gedaan.

Geen grote schade aan hek en auto

Het kantoor van de bondskanselier staat in Berlijn tegenover het pand waar het Duitse parlement bijeenkomt. Het hek bij het gebouw lijkt op de foto's niet ernstig beschadigd te zijn. Ook de auto lijkt geen grote schade te hebben opgelopen.

Merkel, die volgens de Duitse regering niet in gevaar is geweest, zou woensdagochtend een online vergadering met regionale leiders leiden waarin de huidige en eventueel aanvullende coronamaatregelen worden besproken.