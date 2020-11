De vrouw die dinsdag twee personen verwondde in de Zwitserse stad Lugano heeft een jihadistische achtergrond. De politie maakte eerder al bekend dat er mogelijk sprake is van terrorisme.

De twee slachtoffers, beiden vrouwen, werden aangevallen in een warenhuis. Een van hen werd bij haar nek vastgegrepen, de ander werd in haar nek geraakt met een gekarteld mes.

De verdachte, een 28-jarige vrouw met de Zwitserse nationaliteit, is geen onbekende van de politie. Bij de federale politie is sinds 2017 bekend dat ze een jihadistische achtergrond heeft. Details hierover zijn echter niet bekendgemaakt.

Lugano ligt in het Italiaans sprekende kanton Ticino, gelegen in het zuiden van Zwitserland. Het regionale regeringshoofd Norman Gobbi schrijft op Twitter dat Zwitserland een vredig land is en dat Ticino een veilige plek is. "Des te meer reden om dit absurde geweld, ingegeven door extremisme waar in onze gemeenschap gen plaats voor is, krachtig te veroordelen."

Hoewel Zwitserland zo'n honderd inwoners die als bedreiging worden beschouwd en als militanten naar oorlogsgebieden zijn gereisd in kaart heeft gebracht, is het ongebruikelijk dat in het neutrale land terroristische aanvallen plaatsvinden.