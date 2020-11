Van de wereldberoemde kathedraal Notre-Dame in Parijs is maandag de operatie geëindigd om de bouwsteigers te verwijderen die na de verwoestende brand in 2019 eveneens door de vuurzee waren aangetast. Het weghalen van de restanten, de helft op meer dan 40 meter hoogte, werd gezien als een van de gevaarlijkste fases van de hersteloperatie.

In juni zijn werklieden begonnen met de verwijdering van de 200.000 kilo aan steigers die al voor de brand van april 2019 rond het gebouw waren opgebouwd voor een geplande renovatie. Veel van de buizen zijn door de brand aan elkaar gesmolten.

De steigers waren rond de nok van de Notre-Dame opgesteld om het dak te herstellen. Vuur dat bij deze renovatie werd gebruikt, leidde tot de desastreuze brand die een deel van het middeleeuwse gebouw verwoestte. Een groot deel van de tienduizenden buizen smolt en raakte verbogen door de hitte.

Het weghalen van de steigers zou in eerste instantie half maart van start gaan. Maar door de coronacrisis was dit niet mogelijk. In juni was het weer veilig genoeg om aan de slag te gaan en het verwrongen staal rond de top van de kerk te demonteren.

Het delicate werk wordt uitgevoerd door twee teams van vijf mensen. Zij dragen harnassen en maken aan touwen hangend de metalen buizen los. Het gaat in totaal om 40.000 buizen.

De steigers moesten worden verwijderd zonder het historische gebedshuis in hartje Parijs verder te beschadigen na de brand. Ook de gesmolten steigerklomp zelf vormden een bedreiging voor het kerkgebouw. Het beschadigde dak wordt nu beschermd met een tijdelijke constructie.

Notre-Dame krijgt na renovatie hetzelfde ontwerp

Een aanzienlijk deel van de kathedraal ging op 15 april 2019 verloren tijdens een hevige brand, die uitbrak tijdens restauratiewerkzaamheden en zich vanuit het middenschip snel door het bouwwerk verspreidde. Het dak en de centrale torenspits van de Notre-Dame stortten in als gevolg van de brand. De rest van de kathedraal - een van de belangrijkste symbolen van Frankrijk - kon worden gered.

De Notre-Dame in Parijs krijgt hetzelfde ontwerp als voor de verwoestende brand van vorig jaar, zo maakten de architecten die de restauratie overzien in juli bekend. De Franse president Emmanuel Macron zei eerder juist dat hij een modern ontwerp voor de kathedraal wel zag zitten.

Een nationale commissie voor erfgoed en architectuur keurde de plannen voor het herstel naar de "laatste complete en bekende staat, inclusief de torenspits" goed, staat in een verklaring. De recentste torenspits kwam uit de negentiende eeuw.

De restauratie van de Notre-Dame moet tijdens de Olympische Spelen van 2024 in Parijs voltooid zijn.