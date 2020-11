De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft dinsdag aangedrongen op onderzoek naar het optreden van de politie bij de ontruiming van een tentenkamp in Parijs maandag, meldt The Guardian. Agenten zouden hierbij hardhandig hebben opgetreden.

Op beelden is te zien hoe de agenten mensen achternarennen en onder anderen journalisten gericht aanvallen met traangas en wapenstokken. Enkele migranten werden uit tenten gegooid.

Darmanin noemt de beelden "schokkend" en heeft de politie gevraagd binnen 48 uur een intern onderzoek uit te voeren. De conclusies uit dit onderzoek zullen met het publiek worden gedeeld. Volgens de minister hebben er meerdere "onaanvaardbare zaken" plaatsgevonden.

Ook de burgemeester van Parijs Anne Hidalgo heeft haar ongenoegen over de situatie uitgesproken. Ze spreekt van politiegeweld en zegt dat agenten met het ontmantelen van het tentenkamp "de humanitaire plicht van Frankrijk ontkennen". In een brief heeft Hidalgo het over "buitenproportioneel en brutaal geweld". Ze betreurt het dat dit soort incidenten vaker voorkomt in het land.

Agenten en rijkswachters werden maandag opgeroepen om een tentenkamp in het centrum van Parijs te ontruimen. Zo'n 450 migranten hadden daar hun tent opgezet uit protest tegen de ontmanteling van andere kampen enkele dagen eerder.

Verspreiding van beelden Franse politie wordt mogelijk strafbaar

De beelden kwamen naar buiten nadat vrijdag een nieuwe veiligheidswet deels werd goedgekeurd. De wet maakt verspreiding van beelden van politieagenten strafbaar. Deze week volgt een definitieve stemming. Als het voorstel wordt aangenomen, dan wordt het in Frankrijk strafbaar om beelden van politieagenten te verspreiden tenzij hun gezicht onherkenbaar wordt gemaakt.

Mensenrechtenorganisaties zien het wetsontwerp als een middel om de persvrijheid aan banden te leggen en een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik door de politie onmogelijk te maken. Overtreders van de wet zouden een jaar gevangenisstraf en een boete van 45.000 euro opgelegd kunnen krijgen.

Uit protest werd zaterdag door duizenden mensen in verschillende Franse steden geprotesteerd tegen de veiligheidswet.