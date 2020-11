De Hongkongse prodemocratische activist Joshua Wong heeft maandag in de rechtbank gezegd schuldig te zijn aan het organiseren en deelnemen aan een verboden protest. Hij is daarop meteen vastgezet. Op 2 december doet de rechter uitspraak. Wong kan bij een veroordeling vijf jaar cel krijgen.

"Noch gevangenismuren, noch de annulering van verkiezingen, noch arbitraire wetten kunnen ons activisme stoppen", zei Wong voorafgaand aan zijn proces tegen verslaggevers. De activist zei ook te verwachten dat hij na de schuldbekentenis meteen zou worden vastgezet.

"Waarschijnlijk willen de autoriteiten dat we voor altijd de gevangenis ingaan. Maar dit is niet het moment om naar Peking te vliegen en ons over te geven", vervolgde Wong.

Ook twee andere dissidenten, Ivan Lam en Agnes Chow, bekenden maandag schuld. Ze worden alle drie vervolgd vanwege een protest dat vorig jaar plaatsvond bij het hoofdkantoor van de stadspolitie.

De Hongkongse activist was pas zeventien jaar oud toen hij in 2014 het gezicht werd van de paraplubeweging, die maandenlang vreedzame protesten organiseerde. Vorig jaar werden in de stad opnieuw - soms gewelddadige - protesten gehouden. Miljoenen inwoners gingen de straat op om te demonstreren tegen de invloed van China op de stad.

De nu 24-jarige activist werd eerder al vastgezet vanwege zijn rol bij de prodemocratische beweging. Zo werd hij in 2019 vijf weken vastgehouden vanwege minachting van de rechtbank.

Omstreden veiligheidswet leidt tot zelfcensuur

De pro-Chinese regering van Hongkong trad hard op tegen de betogers. Een eerder dit jaar ingevoerde veiligheidswet stelde de ondermijning van of kritiek op China strafbaar. Een overtreder kan een levenslange gevangenisstraf opgelegd krijgen.

De wet is arbitrair, omdat er geen duidelijke richtlijnen zijn en Peking mag bepalen wat eronder valt. Duizenden Hongkongers hebben uit angst voor willekeurige vervolging inmiddels hun profielen op sociale media verwijderd.

Wong hief zijn prodemocratische groep Demosisto kort na de invoering van de wet op.