De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft zondag een ultimatum van 72 uur gegeven aan de troepen in de noordelijke regio Tigray om zich over te geven. Meer eenheden van het regeringsleger zijn op dit moment onderweg naar Tigrays hoofdstad Mek'ele voor een offensief. "Jullie zijn op een punt gekomen waarna je niet meer terugkunt. Neem deze laatste kans en geef je over", aldus Ahmed.

De regeringstroepen van de premier meldden deze week meerdere belangrijke dorpen te hebben ingenomen in Tigray. Die informatie is echter lastig te verifiëren doordat telefoon- en internetverbindingen uit de lucht zijn sinds het begin van het conflict begin november.

Het regeringsleger van Ethiopië vocht afgelopen weken in de noordelijke regio Tigray tegen de troepen van het Tigray People's Liberation Front (TPLF). Die partij bestuurt de regio en onderhield al langer een gespannen relatie met de nationale regering, maar het conflict escaleerde toen Ahmed de TPLF beschuldigde van een aanval op een legerbasis.

Bij de gevechten zijn de laatste twee weken naar verluidt al honderden doden gevallen. Tienduizenden mensen sloegen tot dusver op de vlucht naar buurland Soedan. De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) waarschuwt dat zich een humanitaire crisis ontvouwt in het land.

Een vluchteling uit de Ethiopische regio Tigray registreert zich bij de grens met buurland Soedan (foto: ANP).

'Geen genade'

Eerder deze week kondigde Ahmed al een offensief aan in Tigray. De Nobelprijs voor de Vrede-winnaar waarschuwde de ruim half miljoen inwoners van Mek'ele dat zijn leger de stad gaat omsingelen en aanvallen. "Er zal geen genade zijn", meldde een regeringswoordvoerder.

TPLF-leider Debretsion Gebremichael liet daarop weten aan persbureau Reuters dat zijn leger erin was geslaagd om de opmars van het regeringsleger te stoppen. De TPLF zegt niet onder de indruk te zijn van de dreigementen van de regering in Addis Abeba.

Tigray is door haar vele bergen een moeilijk begaanbare regio. Bovendien heeft de TPLF naar schatting zo'n 250.000 man tot haar beschikking, veel van hen zijn goed getrainde paramilitairen.