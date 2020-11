Meerdere plaatsen in Zuid-Italië zijn dit weekend door hevige regenval overstroomd. De Italiaanse brandweer moest honderden keren uitrukken, onder meer om mensen die door het hoge water in auto's en huizen vastzaten te bevrijden.

Rond de stad Crotone in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië moesten rubberboten en amfibievoertuigen worden ingezet zodat hulpverleners de mensen kon bevrijden. In de gemeente Melissa is een brug ingestort, daarbij raakte niemand gewond.

Door het noodweer overstroomden ook meerdere wegen. De brandweer sprak over tweehonderd reddingsoperaties sinds het begin van de zware regenval, die zaterdag al voor veel noodoproepen had gezorgd.

Maandag worden weer grote hoeveelheden regen verwacht in Sicilië, Calabrië en Campania.

Hulpverleners rijden op een tractor over overstroomde wegen in Crotone. (Foto: ANP)