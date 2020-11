Een bij de Finse Ålandseilanden vastgelopen veerboot is zondag veilig naar de kade gesleept. De 331 passagiers en 98 bemanningsleden moesten de nacht van zaterdag op zondag op het schip van Viking Line doorbrengen.

Het ruim 200 meter lange schip Viking Grace liep zaterdag aan de grond bij de Ålandseilanden, een Finse archipel in de Oostzee. Dat gebeurde slechts een paar 100 meter van de ferryterminal in Mariehamn, de belangrijkste plaats van de archipel.

Sleepboten sleepten het schip van het ondiepe water naar de haven. Duikers hadden de veerboot zaterdag al gecontroleerd op eventuele lekken en vastgesteld dat de opvarenden geen gevaar liepen.

De veerboot was vertrokken uit Stockholm en zou via Mariehamn naar de Finse stad Turku varen. Vermoedelijk is is het schip door een sterke wind naar de kust gedreven, zei Viking Line-topman Jan Hanses eerder. Zaterdag waaide het hard en viel er veel regen. Verschillende andere veerdiensten waren vanwege de weersomstandigheden niet uitgevaren.

Viking Grace is in 2012 gebouwd en kan 2.800 passagiers vervoeren, maar vanwege het coronavirus zaten er zaterdag slechts 331 personen op het schip. Tot nu toe is er geen schade aan het schip vastgesteld. De Viking Grace zal in de komende dagen wel voor inspectie naar een werf worden gebracht.

In september liep een ander schip van Viking Line vast. De MS Amorella strandde ook bij de Ålandseilanden, een Finse regio die uit duizenden kleine eilanden bestaat. Dat gebied is berucht vanwege de ondiepe wateren en smalle passages. Bij dat incident raakte niemand gewond.