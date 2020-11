Zeker veertien mensen zijn zaterdag in Guatemala-Stad, de hoofdstad van Guatemala, behandeld aan hun verwondingen, nadat betogingen tegen de overheidsbegroting voor 2021 uitliepen op confrontaties met de politie. Kort daarvoor hadden honderden demonstranten het parlementsgebouw bestormd en in brand gestoken.

Het Rode Kruis van Guetamala moest demonstranten behandelen die bedwelmd werden door de rook. Tijdens de bestorming en de brand was het gebouw leeg.

De politie zette traangas in om de relschoppers uiteen te drijven. De brandweer kon daarna de brand blussen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is aan het gebouw. Zeker 33 demonstranten werden opgepakt, blijkt uit een lijst die de regering zaterdag publiceerde.

De betogers zijn boos vanwege de begrotingsplannen van de regering voor komend jaar. In die begroting wordt de staatsschuld van het Centraal-Amerikaanse land fors groter door ambitieuze infrastructuurprojecten. Er gaat volgens de demonstranten nauwelijks geld naar de bestrijding van armoede of ondervoeding.

Door de coronacrisis en de lockdown die werd ingevoerd zijn honderdduizenden mensen werkloos geraakt en is de zwakke economie verder onder druk komen te staan.

Op andere plekken in de hoofdstad, waaronder het centrale plein, verliepen de demonstraties rustiger. (Foto: ANP)

Begroting in geheim onderhandeld

De begroting werd goedgekeurd terwijl de inwoners van het land nog aan het bijkomen waren van de tropische stormen Eta en Iota. De voorwaarden van de begroting werden in het geheim onderhandeld en afgelopen woensdag in alle vroegte goedgekeurd.

De demonstranten beschuldigen president Alejandro Giammattei van het misbruiken van de afleiding, om zo zijn begroting snel door het parlement te drukken. Ze eisen zijn aftreden.

De vicepresident van het arme Centraal-Amerikaanse land, Guillermo Castillo, verzocht vrijdag al zijn president af te treden "voor het welzijn van het land". Castillo zegt ontslag te nemen als Giammattei dit ook doet.