Enkele duizenden mensen hebben zaterdag in de Franse hoofdstad Parijs gedemonstreerd tegen een veiligheidswet die de verspreiding van beelden van politieagenten strafbaar maakt. Ook in steden als Lille, Rennes, Marseille, Saint-Etienne en Montpellier werd gedemonstreerd.

Volgens de demonstranten zou met de wet de vrijheid van meningsuiting in het gedrang komen.

Op het Trocadéro-plein in Parijs nam de spanning aan het eind van de middag toe nadat de politie de demonstranten had bevolen zich te verspreiden. Vuilnisbakken werden in brand gestoken en een aantal demonstranten gooide projectielen naar de politie, die op haar beurt reageerde met de inzet van waterkanonnen.

Mensenrechtenorganisaties zien het wetsontwerp als een middel om de persvrijheid aan banden te leggen en een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik door de politie onmogelijk te maken. Op een overtreding zou een maximum van een jaar gevangenisstraf en een boete van 45.000 euro komen te staan.

Voorstanders zeggen dat politieagenten en hun families bescherming nodig hebben tegen pesterijen, zowel online als persoonlijk als ze buiten dienst zijn.

Duizenden Fransen demonstreerden tegen de wet, omdat ze vrezen dat die de vrijheid van meningsuiting beperkt (foto: ANP).

Wet al deels goedgekeurd door parlement

Het wetsvoorstel werd vrijdagavond deels goedgekeurd in het Franse parlement. Begin volgende week volgt een definitieve stemming. Als het voorstel wordt aangenomen, dan wordt het strafbaar om beelden van politieagenten te verspreiden tenzij hun gezicht onherkenbaar wordt gemaakt. Er wordt in dat verband gesproken op een "inbreuk op de fysieke of psychische integriteit" van de veiligheidsdiensten.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin meent dat de wet noodzakelijk is om "hen te beschermen die ons beschermen". Agenten in Frankrijk waren de afgelopen tijd steeds meer het doelwit van bedreigingen en geweld.