Brazilianen zijn vrijdag in verschillende steden massaal de straat opgegaan uit boosheid vanwege de dood van een zwarte man. João Alberto Silveira Freitas (40) kwam donderdagavond in de zuidelijke stad Porto Alegre om het leven na grof geweld door twee witte supermarktbeveiligers. Freitas werd minutenlang door de beveiligers in zijn gezicht geslagen.

Beelden van het incident bij een vestiging van de Franse supermarktketen Carrefour werden verspreid op sociale media. Daarop is te zien hoe een van de beveiligers de man bij de uitgang van de supermarkt vasthoudt, terwijl zijn collega hem in rap tempo herhaaldelijk in het gezicht slaat.

Op andere beelden is te zien hoe een beveiliger met zijn knie op de rug van Freitas drukt. Kort na het incident overleed de man. Beide beveiligers zijn aangehouden op verdenking van moord. Een van hen was werkzaam bij de militaire politie. Mogelijk was een ruzie tussen Freitas en een kassamedewerker aanleiding voor het incident.

In meerdere grote Braziliaanse steden bestormden demonstranten vrijdag Carrefour-vestigingen. Ze riepen hierbij leuzen als "Black Lives Matter" en "Winkel niet bij Carrefour, je kunt doodgaan".

Hoewel de demonstraties op de meeste plekken gemoedelijk waren, liepen protesten in enkele steden uit de hand. Zo werd in een Carrefour-vestiging in São Paulo brand gesticht en geplunderd. Anderen filialen in onder meer Rio de Janeiro zagen zich genoodzaakt te sluiten na vernielingen.

Carrefour ontbindt contract met beveiligingsbedrijf

De supermarktketen heeft vrijdag in een verklaring de gewelddadige dood van Freitas veroordeeld en gezegd het contract met het beveiligingsbedrijf te ontbinden. Ook is de manager van de supermarkt in Porto Alegre ontslagen.

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een Braziliaanse vestiging van Carrefour in verlegenheid wordt gebracht. In augustus overleed een man in een vestiging in de Braziliaanse stad Recife. Werknemers van die winkel bedekten vervolgens het lichaam van het slachtoffer achter parasols, zodat de supermarkt langer open kon blijven.

In enkele steden liepen de demonstraties uit op plunderingen, zoals in deze supermarkt in São Paulo. Plunderaars stichtten brand en vernielden de winkel. (Foto: ANP)

Woede om reactie vicepresident

Vicepresident Hamilton Mourão haalde vrijdag de woede van de demonstranten op de hals na zijn reactie op het incident. Hij betreurde vrijdag Freitas' dood, maar stelde dat van racisme, zoals de demonstranten stellen, geen sprake was. "Racisme bestaat niet in Brazilië. Dat is iets wat zij (de demonstranten, red.) hier willen importeren. Ik heb in de Verenigde Staten gewoond, dáár is sprake van racisme."

De demonstraties vielen tegelijkertijd met de jaarlijkse Black Awareness Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor de waarde die de zwarte gemeenschap heeft in Brazilië. Ook wordt stilgestaan bij het slavernijverleden in het Zuid-Amerikaanse land.

Volgens statistieken van de regering is zo'n 57 procent van de bevolking gekleurd. Toch vormen zij 74 procent van alle slachtoffers van dodelijke geweldsmisdrijven. Als het gaat om dodelijk politiegeweld, is bijna 80 procent van de slachtoffers gekleurd. In juni gingen Brazilianen nog de straat op vanwege de dood van een veertienjarige jongen die werd gedood door de politie in Rio de Janeiro.