De Indonesische politie heeft donderdag 64 papegaaien bevrijd die werden gesmokkeld in plastic flessen. De dieren werden ontdekt op een schip dat lag aangemeerd in de havenstad Fakfak in de Indonesische provincie Papoea, meldt BBC.

Naast de 64 levende papegaaien trof de politie ook tien vogels aan die inmiddels waren overleden.

Bemanningsleden hoorden lawaai vanuit een grote kist en schakelden de autoriteiten in. Het is niet duidelijk wat de eindbestemming was voor de vogels. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht.

Indonesië is een populair land voor smokkelaars van exotische vogels. Het land kent het grootste aantal bedreigde vogelsoorten in Azië en heeft een omvangrijke illegale smokkelindustrie.

De aangetroffen papegaaien zijn zwartkaplori's, die alleen voorkomen in Nieuw-Guinea en op eilanden in het zuidwesten van de Pacifische Oceaan. De clowneske papegaaisoort is in Indonesië beschermd.

De vondst van de papegaaien in plastic flessen is overigens geen unicum. In 2015 arresteerde de Indonesische politie nog een man die 21 kaketoes probeerde te smokkelen in flessen.