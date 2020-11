Azerbeidzjaanse troepen zijn vrijdag de geruïneerde en grotendeels verlaten stad Aghdam in de buurt van de betwiste enclave Nagorno-Karrabach binnengetrokken. Die werd in 1994 veroverd door Armeense strijdkrachten en is onder de bepalingen van een recent staakt-het-vuren weer in Azerbeidzjaanse handen.

"Vandaag, met een gevoel van eindeloze trots, informeer ik mijn volk over de bevrijding van Aghdam", zei de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev in een toespraak, meldde AP. "Aghdam is van ons!"

De stad en de gelijknamige regio waarin die ligt zijn de eerste gebieden in een cirkel om Nagorno-Karabach die worden overgedragen aan Azerbeidzjan. Na een separatistische oorlog kwamen niet alleen die enclave, die volledig door Azerbeidzjan wordt omsloten, maar ook omliggende regio's in Armeense handen.

Het staakt-het-vuren kwam tot stand na bemiddeling van Rusland en maakte een einde aan zes weken van zware gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan, die nadeliger uitpakten voor het eerstgenoemde land.

Zeker honderden mensen aan beide kanten kwamen om het leven, maar mogelijk gaat het zelfs om duizenden dodelijke slachtoffers.

In Azerbeidzjan geldt het staakt-het-vuren als een overwinning, terwijl veel Armenen het beschouwen als een bittere nederlaag. Nadat de vredesdeal werd aangekondigd, vonden massademonstraties plaats in de Armeense hoofdstad Yerevan.

Veel etnische Armenen trekken weg uit de gebieden die worden overgedragen aan Azerbeidzjan. Vaak steken zij hun huizen in brand als afscheidsgebaar.

Ooit gevierd Aghdam is verzameling ruïnes

Voor Azeri's smaakt het herwinnen van Aghdam ook niet alleen zoet: de stad had ooit 50.000 inwoners en stond bekend om de historische witte huizen en een theehuis van drie verdiepingen, maar Aghdam is zo vervallen dat het door sommigen wordt omschreven als het 'Hiroshima van de Kaukasus'.

Nadat de bevolking van de stad in 1993 werd verdreven door oorlogsgeweld, werd Aghdam geplunderd door Armenen die naar buit en bouwmaterialen zochten. Het enige gebouw in de stad dat nog vrijwel volledig overeind staat is de moskee. Het interieur is wel volledig uitgewoond: het gebedshuis werd door de Armenen jarenlang als stal voor koeien en varkens gebruikt, tot woede van de Azeri's.