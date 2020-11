Een Italiaans stadje dat het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo voor de rechter had gedaagd wegens spotprenten over een aardbeving heeft vrijdag bakzeil gehaald. De Franse rechters achten de klachten niet ontvankelijk. De hoofdredactie van het blad stelde dat in Charlie Hebdo altijd zwarte humor staat.

Het Midden-Italiaanse stadje Amatrice had stappen genomen wegens laster.

Charlie Hebdo publiceerde na de zware aardbeving van 2016, die Amatrice zwaar trof en waarbij 297 dodelijke slachtoffers vielen, een spotprent waarop slachtoffers waren afgebeeld als pastagerechten: een man met bebloede zwachtels als penne in tomatensaus, een vrouw met een opgezwollen gezicht vol schrammen als penne au gratin en een ingestort pand waar armen en benen uitsteken als lasagne.

In reactie op de Italiaanse woede daarover, kwam het blad met een tweede cartoon: een vrouw die half is bedolven onder het puin en zegt: "Charlie Hebdo heeft jullie huizen niet gebouwd, dat was de maffia!"

Het gemeentebestuur van Amatrice noemde de cartoons een "macabere", "gevoelloze" en "absurde" belediging van de slachtoffers.

In 2015 vermoorden moslimextremisten twaalf mensen bij een aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs, uit wraak voor het publiceren van spotprenten van de moslimprofeet Mohammed.