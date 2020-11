Nederland heeft uit solidariteit tienduizend tulpenbollen geplant in de Oostenrijkse stad Wenen, waar begin november een terroristische aanslag is gepleegd. Een geradicaliseerde man schoot toen vier mensen dood en verwondde tientallen anderen.

De Oostenrijkse politie maakte vandaag ook een statement, schrijft de Kronen Zeitung. Het korps produceerde een video met de boodschap: "In Wenen is plaats voor mij (het volk, red.), niet voor terrorisme." Onder meer profvoetballer David Alaba en opera-directeur Bogdan Roscic verschijnen in de video, die door Oostenrijkers online massaal gedeeld wordt.

Burgemeester Michael Ludwig van Wenen ging donderdag tijdens een persmoment in op het geschenk van de Nederlandse ambassadeur Aldrik Gierveld. "De tulpenbollen staan niet alleen symbool voor de relatie tussen Wenen en Nederland. Wanneer ze bloeien, zullen ze een kleurrijk symbool van solidariteit vormen, dat moordenaars eraan herinnert dat zij hun doel om verdeeldheid te zaaien nooit zullen halen", citeert de Kronen Zeitung.

Gierveld voegde eraan toe dat de tulpen inwoners eraan moeten herinneren dat zij niet alleen staan in de strijd tegen terrorisme.

Ook tulpenbollen geplant op plek waar eerste schot is afgevuurd

De tulpenbollen zijn op diverse locaties in de stad Wenen geplant, waaronder de Ruprechtsstiege waar de dader vermoedelijk zijn eerste schot heeft afgevuurd. Op zeker zes locaties heeft hij geschoten.

De schutter werd doodgeschoten door agenten. Het ging om een twintigjarige man die in april 2019 een celstraf van 22 maanden opgelegd kreeg, omdat hij zich wilde aansluiten bij Islamitische Staat (IS). Begin december is hij voorwaardelijk vrijgelaten. Daarnaast werden zeker vijftien anderen aangehouden op verdenking van betrokkenheid.