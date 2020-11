Een 57-jarige sekteleider is in het Duitse Wesel opgepakt op verdenking van verkrachting en vrijheidsberoving van leden van een door hem opgerichte gemeenschap, melden Duitse media donderdag. Volgens Bild gaat het om een Nederlander, die als 'spirituele leider' bij het zogenoemde Balance-Recovery Life-Center actief was.

Het gaat volgens Duitse media om tientallen misdaden, die tussen januari 2016 en juli 2020 zijn gepleegd.

Bij het parket van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar Wesel in ligt, zouden twintig gevallen van lichamelijk letsel en vijf meldingen over vrijheidsbeneming, dwang en verkrachting zijn gemeld.

Een woordvoerder van het parket zegt tegen Der Spiegel dat er tien slachtoffers zijn, onder wie een minderjarige.

Bij een grote politieactie op 21 oktober werd in diezelfde deelstaat ook al een Nederlandse sekteleider opgepakt. De man, die in een voormalig klooster bij Goch actief was, wordt verdacht van seksueel misbruik van kinderen en verkrachting. Hij behoort tot de Orde der Transformanten, die zichzelf een religieuze beweging noemt.

De twee zaken staan volgens justitie los van elkaar.