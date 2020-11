De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, heeft donderdag een bezoek gebracht aan een Israëlische nederzetting op de bezette Westelijke Jordaanoever. Israëlische media deden daar verslag van. Pompeo is de eerste hoge Amerikaanse diplomaat die zo'n nederzetting in Palestijns gebied bezocht.

De minister ging naar de Psagot-wijngaard, waar tientallen Palestijnen demonstreerden. Pompeo maakte bekend dat ook producten uit Israëlische nederzettingen die naar de Verenigde Staten geëxporteerd worden voortaan het label Made in Israel of Product of Israel (geproduceerd in Israël) dienen te krijgen. De vorige Amerikaanse regering had het nog over 'Gemaakt op de Westelijke Jordaanoever'.

De kwestie ligt uiterst gevoelig, want de Palestijnen zien de hele Westelijke Jordaanoever als deel van hun toekomstige staat.

Pompeo wil later op donderdag ook de Golanhoogvlakte bezoeken; ooit Syrisch, maar eveneens door Israël bezet. Er staan geen ontmoetingen met Palestijnse leiders op de agenda.

Regering-Trump voert harde lijn in Israëlisch-Palestijns conflict

Het bezoek aan de omstreden Joodse nederzetting in Palestijns gebied ligt in lijn van besluiten die de regering van de Amerikaanse president Donald Trump eerder nam.

De Amerikanen verplaatsten twee jaar geleden hun ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem, tot grote woede van de Palestijnen die het oostelijke deel van de stad als hun hoofdstad beschouwen. Trump erkende Jeruzalem eerder al als hoofdstad van Israël.

Tevens laat hij de versnelde Israëlische kolonisatie van bezet Palestijns gebied op de Westelijke Jordaanoever toe. Een vredesplan van de regering-Trump, dat eerder dit jaar werd bekendgemaakt, las als een verlanglijst van de regering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en werd afgewezen door de Palestijnen.