Een Australische speciaal aanklager heeft bewijzen gevonden dat elitetroepen van het land 39 mensen illegitiem hebben gedood in Afghanistan. Dit blijkt uit een eigen onderzoek van de krijgsmacht naar vermeende oorlogsmisdaden die Australische militairen in Afghanistan zouden hebben gepleegd. Donderdag presenteerde de Australische generaal John Angus Campbell de bevindingen.

25 militairen zouden betrokken zijn geweest bij in totaal 23 incidenten. De militairen zijn voor het grootste deel van het Special Air Service Regiment, een speciale Australische militaire eenheid. De incidenten vonden plaats tussen 2005 en 2016. Een aantal van de verdachte militairen zou nog steeds actief dienen in de krijgsmacht.

Het onderzoek werd in 2016 ingesteld na beschuldigingen in verschillende media. Zij schreven dat militairen kinderen en ongewapende mannen hadden gedood. Uit het onderzoek blijkt dat de 25 slachtoffers gevangenen, boeren of andere burgers waren.

"Aan het volk van Afghanistan, namens het Australische leger, biedt ik oprecht en zonder terughoudendheid excuses aan voor misdaden door Australische soldaten", aldus generaal Campbell.

Campbell noemde de bevindingen "beschamend" en sprak van een "egocentrische krijgers-cultuur" onder het eliteregiment SASR. In het rapport van de inspecteur-generaal wordt gesteld dat in dat regiment een "giftig competitieve" cultuur heerste. Volgens generaal Campbell leidde die tot "half werk en het negeren en het verdraaien van de regels".

Binnenkort zal een speciale aanklager aangesteld worden om te bepalen of er genoeg bewijs is om militairen te vervolgen.