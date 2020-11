Zeker 24 personen zijn in Centraal-Amerika om het leven gekomen door orkaan Iota. De verwachting is dat het dodental verder oploopt, omdat meerdere zwaar getroffen gebieden nu niet toegankelijk zijn vanwege overstromingen, stroomuitval en andere stormschade.

Iota kwam aan land in Nicaragua en trok door naar Honduras, waar de orkaan afzwakte tot een tropische storm. In Nicaragua kwamen zeker zestien mensen om het leven.

Ook in El Salvador, Panama en Colombia vielen slachtoffers als gevolg van de storm met windsnelheden tot 250 kilometer per uur. Meer dan 200.000 mensen in Centraal-Amerika, met name in Nicaragua, zijn gevlucht naar opvangcentra.

Mogelijk krijgen de landen de komende dagen nog te maken met de restanten van Iota, die volgens het National Hurricane Center (NHC) kunnen leiden tot nieuwe overstromingen en modderstromen.

Iota is dit jaar de dertigste zware storm in dit deel van de wereld en dat is een record. Het oude record stond op 28. De regio was voor de komst van Iota nog aan het bijkomen van orkaan Eta, die ook veel schade aanrichtte en minstens 174 dodelijke slachtoffers maakte in onder meer Honduras en Guatemala.