Nederland heeft via Giro555 ruim 15 miljoen euro ingezameld voor de slachtoffers van de zware explosie in de haven van Beiroet. De inzamelingsactie is enkele weken geleden beëindigd, maar het totaalbedrag is pas donderdag bekendgemaakt.

Bij de explosie van 4 augustus vielen zeker 180 doden en 6.500 gewonden. Ook werden meer dan 300.000 inwoners van de Libanese hoofdstad tijdelijk dakloos, onder wie zo'n 100.000 kinderen.

"De straten zijn schoongeveegd, maar er is nog veel kapot", vertelt actievoorzitter Garance Reus-Deelder, tevens directeur van Plan International Nederland. Sommige slachtoffers verblijven nog steeds bij familie, maar een deel is inmiddels thuis. "Veel huizen zijn provisorisch opgeknapt en niet klaar voor de winter."

Dankzij de donaties kunnen huizen worden hersteld. Ook komt er steeds meer ruimte vrij voor het bieden van psychologische en economische hulp. De focus lag eerst onder meer op het puinruimen, het uitdelen van voedsel- en hygiënepakketten en het leveren van medische hulp.

Hoewel nog veel mensen afhankelijk zijn van voedselhulp, als gevolg van de economische crisis die nu nog groter is geworden, wordt het dagelijkse leven langzaamaan weer opgepakt. Daarom krijgen kinderen in het getroffen gebied ook hulp bij het volgen van afstandsonderwijs. Niet iedereen heeft toegang tot internet vanwege de hoge kosten.

In de haven van Beiroet liggen nog steeds restanten van ingestorte gebouwen. (Foto: ANP)

Hulpverlening bemoeilijkt door coronabesmettingen

Libanon heeft te maken met veel coronabesmettingen. De lockdown en andere coronamaatregelen in Libanon bemoeilijken ook de noodhulp in Beiroet, vertelt Reus-Deelder. "Hulpverleners kunnen bepaalde gebieden niet in en transport is lastig. Daarnaast moeten medewerkers soms in quarantaine of isolatie."

De hulporganisaties achter Giro555 werken in Beiroet niet alleen samen met hun buitenlandse vestigingen, maar ook met lokale organisaties. Ook vanuit andere landen wordt hulp geboden. Volgens de actievoorzitter hebben Nederlanders al een grote bijdrage kunnen leveren, mede doordat Nederland als eerste land met een grote actie kwam. "De mensen in Beiroet voelden zich gesteund."

De meeste donaties kwam binnen tijdens de landelijke actiedag in augustus. Het ingezamelde bedrag wordt in twee jaar uitgegeven. Elk jaar zal Giro555 middels een rapport inhoudelijk en financieel uitleg geven over de verleende hulp in Beiroet.