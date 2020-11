De voormalige leider van de grootste Britse oppositiepartij Labour, Jeremy Corbyn, mag zijn partij niet meer vertegenwoordigen in het parlement. Dat besloot zijn opvolger Keir Starmer woensdag. Corbyn ligt onder vuur in een slepende antisemitismerel binnen de partij.

Corbyn moet nu verder als partijloos lid van het Lagerhuis.

Starmer maakte via Twitter nog eens duidelijk dat hij niet te spreken is over recente opmerkingen van de 71-jarige oud-leider. "Jeremy Corbyns acties als reactie op het EHCR-rapport ondermijnden en saboteerden ons werk om het vertrouwen in het vermogen van Labour om antisemitisme aan te pakken te herstellen", schreef de partijleider maandag.

Starmer verwees daarbij naar een kritisch rapport over antisemitisme binnen de partij, vooral op de linkervleugel, waar het partijleiderschap weinig tegen deed. Corbyn stelde na de publicatie, eind vorige maand, dat zijn tegenstanders de omvang van het probleem overdreven.

De partij besloot Corbyn vervolgens te schorsen als lid, maar hij werd minder dan drie weken later weer toegelaten. Dat leidde tot woede op de rechtervleugel van de partij, waar Starmer toe behoort.

Rel laat interne strijd Labour zien

Aan de linkerzijde geniet Corbyn juist nog veel steun. Hij stapte op na de enorme verkiezingsnederlaag van eind vorig jaar, maar een groot deel van het activistische apparaat van de partij betreurde zijn vertrek.

De slepende antisemitismerel brengt de tegenstellingen binnen Labour aan de oppervlakte. Huidig partijleider Starmer heeft de aanpak van antisemitisme tot een van de speerpunten van zijn leiderschapsagenda gemaakt.