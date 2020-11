Het Ethiopische regeringsleger rukt op naar Mekelle, de hoofdstad van Tigray. De plaatselijke autoriteiten in die onrustige regio weigerden woensdag zich over te geven. "Tigray is nu een hel voor zijn vijanden. Het volk van Tigray zal nooit knielen."

De Ethiopische regering maakte woensdag bekend dat het leger onderweg is naar regiohoofdstad Mekelle. Ze stelden ook dat de "junta" van Tigray bruggen heeft ontmanteld op de wegen naar die stad.

De autoriteiten aldaar ontkennen dat en betichten de Ethiopische autoriteiten van "genocide". Die zeggen alleen de orde in het gebied te willen herstellen om de nationale eenheid te beschermen.

Er wordt al weken zwaar gevochten in Tigray, met honderden - mogelijk zelfs duizenden - doden tot gevolg. Zeker 30.000 mensen sloegen op de vlucht voor het geweld en staken de grens over naar buurland Soedan.

Informatie uit het gebied is schaars, wat het lastig maakt in te schatten hoe de strijd verloopt. Journalisten mogen het gebied niet in.

Tigray was politiek dominant tot 2018

De Ethiopische premier Abiy Ahmed gaf op 4 november het bevel tot luchtaanvallen en stuurde troepen naar Tigray omdat de plaatselijke machtshebbers, het Tigray People's Liberation Front (TPLF), volgens hem in opstand waren gekomen.

Die stap van Abiy, met zijn 44 jaar de jongste leider van Afrika, leidde internationaal tot consternatie. Hij ontving in 2019 de Nobelprijs voor de Vrede, vanwege een vredesakkoord met Eritrea.

Het TPLF speelde tussen 1991 en 2018 een hoofdrol in de politiek van het 110 miljoen inwoners tellende Ethiopië. Daar kwam een einde aan na de politieke opkomst van Abiy, die zich toelegde op hervorming van de economie en het autoritaire Ethiopische regime.

De partij zegt nu op een zijspoor te zijn gezet gezet door de regering van hun oud-bondgenoot.

Risico op betrokkenheid meer landen ligt op de loer

Waarnemers vrezen dat ook andere landen betrokken kunnen raken bij het gewapende conflict. Zo hebben troepen uit de opstandige regio doelen bestookt in buurland Eritrea, dat zij ervan beschuldigen tanks tegen hen in te zetten.

Het Ethiopische regeringsleger is een van de sterkste van Afrika, maar veel hooggeplaatste officieren en ervaren troepen komen uit Tigray en veel zwaar militair materieel is daar gestationeerd. De regio vormde de frontlinie in de oorlog met Eritrea in 1998-2000 en de twintig jaar van militaire patstelling die daarop volgde.