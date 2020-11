De Verenigde Staten trekken de aanklachten tegen de Mexicaanse oud-generaal en oud-minister van Defensie Salvador Cienfuegos in, laten het Amerikaanse ministerie van Justitie en het Mexicaanse Openbaar Ministerie dinsdag weten. De Mexicaanse oud-minister werd in oktober in de Amerikaanse stad Los Angeles opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij drugssmokkel en witwassen.

"Het ministerie van Justitie van de Verenigde Staten heeft besloten om de aanklachten tegen de voormalige minister Cienfuegos in de VS te laten vallen, zodat hij onderzocht kan worden en, als dat gepast is, kan worden aangeklaagd onder de Mexicaanse wet", stond in de gezamenlijke verklaring met het Mexicaanse OM.

Cienfuegos was onder de vorige Mexicaanse president Enrique Peña Nieto belast met de strijd van het leger tegen drugskartels en werkte nauw samen met met de Amerikaanse autoriteiten in grensoverschrijdende veiligheidszaken. Zijn arrestatie was onverwacht en zette de betrekking tussen de VS en Mexico onder druk.

Mexico was niet van te voren gewaarschuwd voor de aanhouding van Cienfuegos. President Andrés Manuel López Obrador dreigde in reactie op de arrestatie om samenwerkingsovereenkomsten met de VS over het mandaat van de Amerikaanse antinarcoticabrigade DEA open te breken.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zei dat het bewijs heeft overgedragen aan Mexico en bereid is de Mexicaanse autoriteiten te ondersteunen in verder onderzoek naar de oud-generaal.