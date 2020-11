President Donald Trump heeft dinsdag een rechtszaak verloren tegen de Amerikaanse staat Pennsylvania, schrijft The New York Times. Zijn advocaten claimen dat waarnemers in Philadelphia hun werk niet konden doen, omdat ze te veel afstand moesten houden. Het Hooggerechtshof van Pennsylvania gaat daar niet in mee.

In het Convention Center van Philadelphia moesten waarnemers bij de verkiezingen van 3 november tien voet (zo'n drie meter) afstand houden van de stemmentellers, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Advocaten van Trump spanden een rechtszaak aan tegen de staat omdat waarnemers zo het tellen en openen van de poststemmen niet goed konden observeren. Ze zeiden dat "betekenisvolle toegang" ontbrak.

Maar volgens het Hooggerechtshof van Pennsylvania stelt de kieswet geen voorwaarde aan een "minimale afstand" voor waarnemers. Er zijn daarom geen wetten overtreden.

Regels van tevoren afgesproken

Het Hooggerechtshof schrijft ook dat de regels rondom de afstand makkelijk aangepast hadden kunnen worden door het parlement van de staat voorafgaande de verkiezingen, maar dat dit niet is gebeurd. Zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden in Pennsylvania zijn in handen van de partij van Trump, de Republikeinen.

Dankzij de uitspraak wordt een van de weinige juridische overwinningen van Trump teruggedraaid. Zijn team had hierover vlak na de verkiezingen een zaak gewonnen bij een lagere rechter. Die stelde dat waarnemers inderdaad dichterbij dan drie meter mochten komen.

Rechtszaken van Trump willen niet vlotten

Trump zegt dat er sprake was van wijdverspreide fraude tijdens de verkiezingen, die zijn gewonnen door de Democraat Joe Biden. De president hoopt de uitslag te corrigeren door een reeks rechtszaken aan te spannen.

Sinds de verkiezingsdag hebben het team van Trump en bondgenoten binnen de Republikeinse partij ruim twintig rechtszaken verloren vanwege een gebrek aan bewijs voor fraude, waaronder nog vier federale rechtszaken in Georgia, Michigan, Wisconsin en Pennsylvania.