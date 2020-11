De grootste Britse oppositiepartij Labour heeft de schorsing van de voormalige leider Jeremy Corbyn opgeheven. Corbyn werd eind oktober gestraft voor opmerkingen die hij maakte over een rapport dat antisemitisme binnen Labour aan de kaak stelde.

Onderzoekers van de Britse instantie tegen discriminatie, de Commissie voor Gelijkheid en Mensenrechten (EHRC), concludeerden dat de partijleiding veel te weinig deed om antisemitisme te voorkomen. Corbyn, als voormalig leider een van de eindverantwoordelijken, accepteerde "diverse conclusies" niet en stelde dat hij niet gefaald heeft.

Meldingen van belediging en intimidatie zouden door "belemmerende partijbureaucratie" niet verwerkt zijn, vervolgde Corbyn. Het probleem binnen Labour zou om "politieke redenen" zijn opgeblazen, beweerde hij.

Keir Starmer, de opvolger van Corbyn, zag zichzelf genoodzaakt excuses aan te bieden voor "de dag van schaamte voor Labour" en Corbyn te schorsen. Daardoor kon de voormalige partijleider geen zittingen van het Britse parlement meer bijwonen namens Labour.

Labour herhaaldelijk beschuldigd van antisemitisme

De grootste Britse oppositiepartij werd sinds het aantreden van Corbyn in 2016 herhaaldelijk beschuldigd van antisemitisme. Hoewel de sfeer in de partij sindsdien verbeterd is, schrijft EHRC, had het probleem beter aangepakt kunnen worden als de partijleiding actie had ondernomen.

De partij moet binnen enkele weken een actieplan presenteren om de aanpak van antisemitisme te verbeteren. Leiders van Joodse gemeenschappen zien de toekomst echter niet rooskleurig in voor Labour. "De berg die de partij moet beklimmen om ons vertrouwen terug te winnen is alleen maar hoger geworden", citeert Reuters hen.