De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft een "definitief en cruciaal" offensief in de regio Tigray aangekondigd. De leider gaf troepen van zijn tegenstanders vorige week drie dagen de tijd om over te lopen. Die tijd is nu verstreken, zegt hij dinsdag.

Het regeringsleger van Ethiopië vecht in de noordelijke regio Tigray tegen de troepen van het Tigray People's Liberation Front (TPLF). Die partij bestuurt de regio en onderhield al een gespannen relatie met de nationale regering. Het kwam tot een militaire confrontatie nadat de premier het TPLF beschuldigde van een aanval op een legerbasis.

Bij de gevechten zijn volgens sommige schattingen honderden doden gevallen. De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) waarschuwt dat zich een humanitaire crisis ontvouwt in het land. De UNHCR zegt dat meer dan 27.000 vluchtelingen de grens met buurland Soedan hebben overgestoken. Daar komen dagelijks duizenden mensen bij.

Premier Abiy won vorig jaar nog de Nobelprijs voor de Vrede, vanwege zijn inspanningen om het slepende conflict met Eritrea te beëindigen. Het Noorse Nobelcomité maakte maandagavond duidelijk "erg bezorgd" te zijn over het geweld in Ethiopië en riep op tot de-escalatie.