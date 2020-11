De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft een "definitief en cruciaal" offensief in de regio Tigray aangekondigd. De leider gaf troepen van zijn tegenstanders vorige week drie dagen de tijd om over te lopen. Die tijd is nu verstreken, zegt hij dinsdag.

Het regeringsleger van Ethiopië vecht in de noordelijke regio Tigray tegen de troepen van het Tigray People's Liberation Front (TPLF). Die partij bestuurt de regio en onderhield al een gespannen relatie met de nationale regering. Het kwam tot een militaire confrontatie nadat de premier het TPLF beschuldigde van een aanval op een legerbasis.

Bij de gevechten zijn volgens sommige schattingen honderden doden gevallen. Zo'n 25.000 Ethiopiërs sloegen op de vlucht en staken de grens met Soedan over. Er komt weinig informatie uit de regio over het verloop van de strijd, maar de premier zei vrijdag dat het TPLF bijna verslagen is.

Het regeringsleger zou onder meer de plaats Alamata hebben veroverd. Die ligt op zo'n 180 kilometer van de regionale hoofdstad, Mekele. Het TPLF heeft de afgelopen dagen raketten afgevuurd op doelen in de Ethiopische regio Amhara en buurland Eritrea.

Premier Abiy won vorig jaar nog de Nobelprijs voor de Vrede, vanwege zijn inspanningen om het slepende conflict met Eritrea te beëindigen. Het Noorse Nobelcomité maakte maandagavond duidelijk "erg bezorgd" te zijn over het geweld in Ethiopië en riep op tot de-escalatie.