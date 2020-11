De politie in Duitsland heeft bijna een jaar na een grote kunstroof uit een museum in Dresden drie verdachten opgepakt. Dat gebeurde in Berlijn, waar agenten binnenvielen in woningen en garages. Ze zoeken naar bewijsmateriaal en de gestolen kunstschatten.

Het trio wordt verdacht van betrokkenheid bij de inbraak in het Grünes Gewölbe (Groene Gewelf), de schatkamer van het museum in het Residenzschloss.

Daar namen inbrekers onder meer juwelen mee. De buit had volgens sommige schattingen een waarde van honderden miljoenen euro's.

De autoriteiten melden dat dinsdagochtend zo'n zestienhonderd agenten worden ingezet. De grote operatie in Berlijn leidt naar verwachting ook tot verkeersoverlast in de metropool.