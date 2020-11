Het parlement van Peru heeft maandag Francisco Sagasti (76) aangewezen als de nieuwe president, de derde president in een week tijd. Zondag stapte Manuel Merino op als president en diens voorganger Martín Vizcarra werd vorige week afgezet.

Peru verkeert al langer in een politieke crisis. Die situatie escaleerde verder na het afzetten van Vizcarra vorige week. Een meerderheid in het parlement stemde voor de afzetting van Vizcarra als president. Hij zou als gouverneur steekpenningen hebben aangenomen.

Voormalig parlementsvoorzitter Merino nam daarop de presidentiële taken over, maar de betogers die zaterdag en eerder in de week de straat op gingen, accepteerden dat niet. Zij stelden dat Merino via "een parlementaire coup" aan de macht was gekomen.

Het waren de grootste protesten in jaren in Peru. Hoewel de protesten over het algemeen vreedzaam verliepen, braken er zaterdagavond toch ongeregeldheden uit. De politie trad hard op en gebruikte onder meer traangas. Bij de confrontaties vielen zeker honderd gewonden en vielen twee doden.

Naar aanleiding van de protesten stapten alle ministers van Merino's kabinet af en plande Merino een spoedberaad voor zondag. Het Congres had al gedreigd met een afzettingsprocedure tegen Merino als hij niet zelf zou opstappen.

De politieke situatie in Peru is al jaren precair. De vier voorgangers van Vizcarra zijn allen verdachten geweest in diverse corruptieonderzoeken. Zoals het er nu naar uit ziet blijft Sagasti president tot zeker april van komende jaar, dan zijn er verkiezingen.