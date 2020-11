De man die in 2015 het vuur opende in een Thalys tussen Amsterdam en Parijs staat vanaf maandag voor de rechter in Frankrijk. Naast de Marokkaanse hoofdverdachte worden drie vermeende handlangers berecht.

Een van de getuigen in de zaak is de negentigjarige Amerikaanse filmmaker Clint Eastwood, die een film maakte over de gebeurtenissen in de trein.

Hoofdverdachte Ayoub El Khazzani stapte op 21 augustus 2015 zwaargewapend een toilet in de hogesnelheidstrein uit. Passagier Mark Moogalian greep diens AK-47-geweer, waarna El Khazzani begon te schieten met een pistool. Hij verwondde Moogalian en werd vervolgens gegrepen en ontwapend door Amerikanen die aan het backpacken waren.

De 31-jarige El Khazzani bevestigde maandag voor de rechter zijn identiteit en vertelde dat hij voorheen in de patisseriebranche werkte. Hij wordt verdacht van een poging tot moord met terroristische motieven.

De hoofdverdachte spreekt niet tegen dat hij van plan was een aanslag te plegen, maar houdt vol dat hij zich op het laatste moment bedacht. Het zou toen al te laat zijn geweest om een confrontatie met passagiers te voorkomen.

'Amerikanen voorkwamen een massamoord'

Naast El Khazzani en zijn medeverdachten waren ook slachtoffer Moogalian en zijn echtgenote aanwezig op de eerste procesdag.

Later deze week worden ook Spencer Stone, Alek Skarlatos en Anthony Sadler verwacht, de Amerikanen die destijds ingrepen. Ze hebben volgens hun advocaat een massamoord voorkomen. De raadsman zei dat de schutter genoeg munitie bij zich had om driehonderd mensen te doden.

De Amerikanen en Moogalian speelden zichzelf in The 15:17 to Paris, Eastwoods film over de confrontatie in de trein. Die wordt mogelijk gebruikt als reconstructie.