De kakapo is voor de tweede keer Vogel van het Jaar geworden in Nieuw-Zeeland. De met uitsterven bedreigde papegaaiensoort leverde deze ongeëvenaarde prestatie na een door fraude geteisterde stembusgang.

Kakapo's streken ook in 2008 met de eer. De jaarlijkse vogelverkiezing in Nieuw-Zeeland, die in 2005 voor het eerst werd gehouden, is mateloos populair en heeft volgens de organisatoren geleid tot meer aandacht voor de unieke natuurgebieden en diersoorten die het land rijk is.

De 'machtige moskip', zoals de clowneske kakapo ook wel wordt genoemd, kan niet vliegen en is een nachtdier. Kakapo's zijn de zwaarste en langst levende papegaaien ter wereld.

Het dier plant zich langzaam voort en bouwt nesten op de grond. Kakapo's ruiken naar "de binnenkant van een klarinettas, muffig en met tonen van hout en hars" en verdedigen zich tegen roofdieren door stil te staan en "op een bosje te lijken", zei een woordvoerder van de organisatie tegen The Guardian.

"Die eigenschappen werkten prima op de vogeleilanden waar de kakapo evolueerde, maar ze houden ingevoerde roofdieren zoals wezels, katten en ratten niet voor de gek."

Vogels komen alleen voor op eilanden zonder roofdieren

In de jaren negentig van de vorige eeuw waren slechts vijftig kakapo's over. Na reddingspogingen bedraagt de populatie nu 213 vogels. De vogels leefden ooit in het hele land, maar komen nu alleen nog voor op eilanden zonder roofdieren.

Mannelijke kakapo's stoten een luide, schelle kreet uit om vrouwtjes aan te trekken. Sirocco, een van de mannetjes, bereikte in 2009 wereldwijde bekendheid door in een BBC-programma de liefde te bedrijven met het achterhoofd van een zoöloog.

Kiesfraude ten voordele van kleine grijze kiwi

De stembusgang werd dit jaar gekenmerkt door meerdere schandalen. Een erotische winkelketen ijverde voor steun voor de polyamoreuze geelbandhoningeter en de kleine grijze kiwi kreeg op één avond vijftienhonderd stemmen die allemaal van hetzelfde IP-adres bleken te komen.

De eveneens bedreigde antipodenalbatros eindigde op de tweede plek. De organisatoren lieten weten te hopen dat deze vogel zich niet "bestolen" voelt, een verwijzing naar de nasleep van de laatste Amerikaanse presidentsverkiezingen.