De pro-EU-oppositiekandidaat Maia Sandu heeft de presidentsverkiezingen in Moldavië gewonnen, dat heeft de centrale kiescommissie maandag bekend gemaakt.

Sandu kreeg in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen bijna 57 procent van de stemmen tegenover 43 procent voor de zittende president Igor Dodon.

Sandu verloor vier jaar geleden nog de verkiezingen van Dodo. Ze was hiervoor premier van Moldavië en daarvoor minister van Onderwijs.

De bevolking van de voormalige Sovjet-republiek is verdeeld over de EU. Onder aanvoering van president Dodon wil een groot deel aan innige betrekkingen met Rusland vasthouden terwijl het andere deel voor toenadering met de EU is.

Het land ligt ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië. Moldavië was van 1940 tot 1991 onderdeel van de Sovjet-Unie. Sinds die unie is ingestort, verkeert Moldavië in een vrijwel permanente crisis. Een deel van het land is feitelijk afgescheiden en in handen van pro-Russische separatisten.

Moldavië is kleiner dan Nederland en telt 3,5 miljoen inwoners. Het is het armste land van Europa met een bruto binnenlands product (bbp) per inwoner van ongeveer 7.500 dollar. Het Nederlandse equivalent is ongeveer acht keer zo hoog.