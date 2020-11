De Peruaanse president Manuel Merino heeft zondag op nationale televisie zijn ontslag aangekondigd. Merino kwam maandag aan de macht na een afzettingsprocedure tegen zijn voorganger Martín Vizcarra. Zaterdag vielen twee doden en meerdere gewonden bij confrontaties tussen de politie en betogers in hoofdstad Lima.

Merino was minder dan een week aan de macht in het Zuid-Amerikaanse land. Peru verkeert al langer in een politieke crisis. Die situatie escaleerde verder na het afzetten van Vizcarra afgelopen week.

Een meerderheid in het parlement van het Zuid-Amerikaanse land stemde maandag voor de afzetting van Vizcarra als president. Hij zou in 2014 als regionaal gouverneur steekpenningen hebben aangenomen van projectontwikkelaars.

Parlementsvoorzitter Merino nam daarop de presidentiële taken over, maar de betogers die zaterdag en eerder in de week de straat op gingen accepteerden dat niet. Zij stelden dat Merino via "een parlementaire coup" aan de macht was gekomen.

Naar aanleiding van de protesten hield Merino zondag een spoedberaad. Het Congres had al gedreigd met een afzettingsprocedure tegen Merino als hij niet zelf zou opstappen.

Na Merino's aankondiging gingen in Peru mensen de straat op om zijn aftreden te vieren.

Demonstranten gingen dagen de straat op om Merino's aftreden te eisen. Die protesten escaleerden zaterdag. (Foto: ANP)

Vizcarra genoot populariteit onder bevolking

De maandag afgezette oud-president Vizcarra was erg populair bij de Peruanen vanwege zijn strijd tegen corruptie binnen de regering. Sinds zijn aantreden in 2018 was al drie keer eerder geprobeerd om hem af te zetten. Parlementariërs beschuldigden Vizcarra zelf van corruptie, maar brachten daarvoor weinig bewijs. Een eerdere afzettingsprocedure in september strandde nog in het Congres.

De politieke situatie in Peru is al jaren precair. De vier voorgangers van Vizcarra zijn allen verdachten geweest in diverse corruptieonderzoeken. Merino zou het land leiden tot de verkiezingen in april volgend jaar.

Het is nog niet bekend wie Merino zal opvolgen.