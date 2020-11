Belarussische ordetroepen hebben zondag opnieuw hard opgetreden tegen antiregeringsdemonstranten in hoofdstad Minsk. Mensenrechtenorganisaties schatten dat ten minste 150 mensen zijn opgepakt, onder wie journalisten.

De betogingen zijn al voor de veertiende week op rij aan de gang. De demonstranten zijn boos over de verkiezingsuitslag van 9 augustus, die de huidige president Alexander Lukashenko met ruim 80 procent van de stemmen won. De betogers en de oppositie spreken van verkiezingsfraude.

Getuigen meldden zondag dat de ordetroepen rubberen kogels en traangas gebruikten om de betogers uiteen te drijven. Daarbij viel een onbekend aantal gewonden. Een vrouw zou in haar voet zijn geraakt door een projectiel. Op een video is te zien hoe een bewusteloze man liggend op een grasveld door geüniformeerde medici wordt behandeld.

Op berichtenplatform Telegram werden beelden getoond van actievoerders die wegrenden voor ordehandhavers in zwarte uniformen. De betoging is volgens de Belarussische oppositie bedoeld om een 31-jarige man te herdenken, die naar verluidt een paar dagen geleden op brute wijze is aangevallen door veiligheidsfunctionarissen. Hij stierf later in een ziekenhuis.

Ordetroepen staan al wekenlang lijnrecht tegenover de antiregeringsdemonstranten in steden in Belarus (foto: ANP).

Kwart eeuw aan de macht

Lukashenko is al 26 jaar aan de macht in het Oost-Europese land. De verkiezingen van afgelopen augustus waren zijn zesde. Zijn grootste tegenstander, Svetlana Tikhanovskaya, is gevlucht naar buurland Litouwen. Zij probeert vanuit daar oppositie te voeren. Dat wordt echter bemoeilijkt door grootschalige politieacties en het uitzetten van buitenlandse journalisten door de Belarussische regering.

Onder meer de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben sancties ingevoerd tegen regeringsfunctionarissen en hooggeplaatsten in Belarus.