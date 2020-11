Duizenden mensen zijn zaterdag in de hoofdstad Lima en andere steden in Peru de straat op gegaan om te protesteren tegen de nieuwe president Manuel Merino en het afzetten van zijn voorganger Martín Vizcarra. De Peruaanse omroep RPP meldde dat er bij confrontaties tussen de politie en betogers zeker twee doden en zestig gewonden zijn gevallen.

Een meerderheid in het parlement van het Zuid-Amerikaanse land stemde maandag voor de afzetting van Vizcarra als president. Hij zou in 2014 als regionaal gouverneur steekpenningen hebben aangenomen van projectontwikkelaars.

Parlementsvoorzitter Merino heeft de presidentiële taken overgenomen, maar de betogers die zaterdag en eerder in de week de straat op gingen accepteren dat niet. Zij stellen dat Merino via "een parlementaire coup" aan de macht is gekomen.

De politie trad zaterdag hard op tegen betogers en gebruikte onder meer traangas om te voorkomen dat een groep oprukte naar het congresgebouw in Lima.

Volgen Peruaanse media hebben enkele ministers hun ontslag ingediend uit protest tegen het geweld door de politie en staat Merino onder druk om nog geen week na zijn aantreden op te stappen. Daartoe is opgeroepen door onder anderen de burgemeester van Lima, Jorge Muñoz.

Merino heeft naar aanleiding van de onrust spoedberaad belegd op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het internationale vliegveld van Jorge Chávez is vanwege de ongeregeldheden voorlopig gesloten.

Sinds zijn aantreden is al drie keer geprobeerd oud-president Vizcarra af te zetten. In september wilden parlementariërs Vizcarra afzetten omdat hij een popartiest met overheidsgeld zou hebben betaald om goed over hem te spreken. Het Peruaanse Congres stemde destijds tegen het afzetten van de oud-president.