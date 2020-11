Raketten vanuit de noordelijke Ethiopische regio Tigray zijn zaterdag ingeslagen in Eritrese hoofdstad Asmara, dat zeggen diplomaten en getuigen in de hoofdstad. Daarmee lijkt het interne conflict in noord-Ethiopië zich uit te breiden over de staatsgrenzen.

"Volgens de berichten die we nu krijgen zijn er verschillende raketten vlakbij het vliegveld van de hoofdstad terecht gekomen", aldus een diplomaat. Ook hoorden meerdere getuigen explosies. Internationale persbureaus hebben de raketaanvallen nog niet bevestigd.

Het noorden van Ethiopië is op dit moment toneel van een conflict tussen de Ethiopische regering en het goed bewapende lokale bestuur van de staat Tigray, de Tigray People's Liberation Front (TPLF). TPLF beschuldigt de regering ervan militaire steun uit Eritrea in te roepen, iets wat Ethiopië ontkent.

Getachew Reda, een hooggeplaatst lid van de TPLF, dreigde eerder op zaterdag met vergelding in de vorm van "raketaanvallen" op Asmara en de Eritrese havenstad Massawa. Het is onbekend hoeveel raketten er zijn afgevuurd en hoe groot de schade is.

Al honderden slachtoffers door conflict in noord van Ethiopië

Donderdag maakte Amnesty International bekend dat op 9 november tientallen, en waarschijnlijk honderden burgers om het leven gekomen bij een aanval in de Ethiopische stad May Cadera.

De mensenrechtenorganisatie was nog niet in staat om een verantwoordelijke voor de aanval aan te wijzen. Getuigen stellen dat troepen die loyaal zijn aan het lokale bestuur van Tigray verantwoordelijk zijn voor de aanval, maar hiervoor is nog geen bevestiging.

TPLF ligt overhoop met premier Abiy Ahmed sinds hij in 2018 aan de macht kwam. De spanningen tussen beide partijen liepen op nadat de TPLF in september lokale verkiezingen organiseerde tegen de zin in van de federale overheid.

Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er tot nu toe zijn gevallen door het conflict. Volgens bronnen en lokale media zijn er inmiddels honderden doden gevallen.

Deskundigen waarschuwen dat chaos in Ethiopië grote gevolgen kan hebben voor heel Noordoost-Afrika en ook nieuwe vluchtelingenstromen naar Europa op gang kan brengen. Deze week vluchtten al meer dan tienduizend Ethiopiërs naar buurland Soedan.