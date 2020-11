De Armeense nationale veiligheidsdienst NSS zegt zaterdagavond een staatsgreep te hebben verijdeld. Onderdeel van het plan was om premier Nikol Pasjinian te vermoorden, stelt de NSS.

De premier staat in eigen land onderdruk door overeenkomsten die hij sloot in het Nagorno-Karabach conflict. Het gebied is de inzet van een langlopende strijd tussen Armenië en Azerbeidzjan, waarbij aan beide kanten vele dodelijke slachtoffers vallen.

Pasjinian ligt onder vuur omdat hij akkoord ging met een tijdelijke wapenstilstand. Hij weigerde meermaals af te treden.

Volgens de NSS zou een voormalige groep functionarissen achter de moordaanslag en staatsgreep zitten. Vorige week pakten Armeense autoriteiten al tien prominente oppositieleden op die verdacht werden van het organiseren van "illegale en gewelddadige activiteiten".

Onder de verdachten zou zich het voormalig hoofd van de NSS bevinden, en de voormalige leider van de Armeense oppositiepartij, Vahram Baghdasaryan.