De leider van de separatistengroep Polisario in Noordwest-Afrika heeft zaterdag de wapenstilstand met Marokko beëindigd na 29 jaar. De groep wil een onafhankelijke staat stichten in de Westelijke Sahara, een gebied dat sinds 1975 bij Marokko is gevoegd. Polisario wil nu een gewapend conflict dat al jaren stilligt nieuw leven inblazen.

Strijders van Polisario zouden al meerdere aanvallen hebben uitgevoerd op Marokkaanse posities, stelt de separatistenbeweging. Marokko heeft dit nog niet bevestigd. Het Noord-Afrikaanse land zegt zich juist wel aan de wapenstilstand te willen houden, maar dat ze wel waarschuwingsschoten hadden gelost richting aanhangers van Polisario.

De leider van Polisario, Ibraham Ghali, stelt dat het de schuld van Marokko is dat het staakt-het-vuren ten einde komt. Marokkaanse troepen betraden vrijdag een gebied waar Polisario gevestigd is, om daar een weg vrij te maken die door aanhangers van de groepering was geblokkeerd. De separatisten zagen dit als een oorlogsverklaring.

Met de beëindiging van het staakt-het-vuren dreigt een al jaren stilgelegde strijd weer los te breken, waarmee ook spanningen tussen Marokko en buurland Algerije kunnen toenemen. Polisario heeft zich momenteel namelijk gehuisvest in Algerije en in het begin van de strijd steunde dit land Polisario ook.

Polisario vecht sinds 1973 voor onafhankelijke Westelijke Sahara

Polisario wil onafhankelijkheid voor de Westelijke Sahara, een gebied in Noord-Afrika. Van 1884 tot 1975 was het gebied in Spaans bezit, maar nadat Spanje er wegtrok werd het onderverdeeld tussen Marokko en het zuidelijke buurland Mauritanië. Toen Mauritanië in nationale economische problemen kwam, deed het land afstand van de Westelijke Sahara en kon Marokko het hele territorium claimen.

De separatistengroep, bestaande uit de oorspronkelijke bevolking van de Westelijke Sahara, vocht al sinds 1973 tegen Spanje toen dit land het gebied nog bezat. Na het vertrek van Spanje probeerde de beweging tevergeefs aanspraak te maken op de regio. Nadat Marokko het gebied overnam, begon Polisario een guerrillaoorlog tegen het Noord-Afrikaanse land.

In 1991 grepen de Verenigde Naties in en werd een staakt-het-vuren ondertekend.