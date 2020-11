De op een na hoogste leider van Al Qaeda, Abdullah Ahmed Abdullah, ook bekend onder de naam Abu Muhammad al-Masri, zou drie maanden geleden in Iran zijn vermoord, bevestigen inlichtingenfunctionarissen aan The New York Times. De dood van Al-Masri is nog niet door andere bronnen bevestigd.

Al-Masri werd volgens de functionarissen op 7 augustus in de straten van Teheran neergeschoten door twee huurmoordenaars op een motorfiets. Hij werd gedood samen met zijn dochter Miriam, de weduwe van Osama Bin Ladens zoon Hamza Bin Laden.

De vier functionarissen zeggen tegen de krant dat de aanval zou zijn uitgevoerd door Israëlische agenten in opdracht van de Verenigde Staten. Het is onduidelijk welke rol precies werd gespeeld door de Verenigde Staten, die de bewegingen van Al-Masri en andere Al Qaeda-kopstukken in Iran jarenlang hebben gevolgd.

Al-Masri staat nog steeds op de lijst van meest gezochte terroristen van de FBI. Hij is in de VS aangeklaagd in verband met de aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania, waarbij 224 mensen omkwamen en honderden gewonden vielen. De FBI biedt 10 miljoen dollar beloning voor informatie die leidt tot zijn arrestatie.

Abdullah Ahmed Abdullah. (Foto: ANP)

Iran ontkent: 'Geen terroristen van Al Qaeda op grondgebied'

Er waren al langer geruchten dat Al-Masri zou zijn gedood, maar tot nu toe nooit werden die nooit bevestigd. Om redenen die nog steeds onduidelijk zijn, heeft Al Qaeda de dood van een van zijn topleiders niet bekendgemaakt en geen enkel land heeft er publiekelijk de verantwoordelijkheid voor opgeëist.

Iran ontkende zaterdag dat de voorman van Al Qaeda in Iran is geliquideerd. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken "waren er geen terroristen van Al Qaeda" op het grondgebied van Iran. "Van tijd tot tijd proberen Washington en Tel Aviv Iran aan dergelijke groepen te linken door leugens te verkondigen en valse informatie naar de media te lekken", aldus het ministerie.