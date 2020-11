Domenico Bellocco, een hooggeplaatst lid van de Italiaanse maffiaclan 'Ndrangheta, is in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië opgepakt, dat laat de Italiaanse politie zaterdag weten.

Bellocco had zich verstopt in een boerderij in de gemeente Mongiana. Bij zijn arrestatie had de 44-jarige maffiabaas valse identiteitsdocumenten bij zich.

Het kopstuk werd gezocht voor maffia-activiteiten en drugshandel. De Italiaanse politie was al een jaar naar hem op zoek. Hij is lid van de 'Ndrangheta, een van 's werelds machtigste criminele bendes.

De 'Ndrangheta is een Italiaanse maffiaclan die zich onder meer bezighoudt met drugshandel, fraude, witwassen van geld en illegaal online gokken. De maffiaorganisatie komt oorspronkelijk uit de zuid-Italiaanse regio Calabrië.

De 'Ndrangheta wordt beschouwd als de machtigste van de Italiaanse maffiaorganisaties. De clan is ook zeer actief in de rest van de wereld.

Afgelopen december werden er 314 verdachten opgepakt bij een historische operatie tegen de maffiaorganisatie. Onder meer een oud-parlementariër, een politiecommandant, advocaten en accountants werden opgepakt.